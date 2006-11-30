В 6 сезоне 14 серии сериала «Клиника» уборщик помогает Эллиот втихаря провести в клинику собаку, чтобы подбодрить умирающую пациентку. Терк и Джей Ди не могут глаз отвести от очень сексуальной няни, что приводит Карлу в бешенство.