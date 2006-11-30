В 6 сезоне 11 серии сериала «Клиника», когда в клинике оказывается пациент с амнезией, появившейся вследствие попытки суицида, Джей Ди, Терк и Эллиот обсуждают неприятные моменты из своей жизни, которые они предпочли бы напрочь забыть.