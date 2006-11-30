В 6 сезоне 12 серии сериала «Клиника» Карла пытается доказать Коксу, что может быть смешной. Джей Ди снова припоминает, что Терк увел у него девушку в колледже. В то же время все сотрудники переживают о рядовом, который пытался покончить с собой.