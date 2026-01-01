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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Клиника» (2006)

Актеры сериала «Клиника» Вся информация о сериале
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
Сара Чок
Сара Чок Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Дональд Фэйсон
Дональд Фэйсон Donald Faison
Нил Флинн
Нил Флинн Neil Flynn
Janitor Кен Дженкинс
Кен Дженкинс Ken Jenkins
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли John C. McGinley
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa
Джей Кеннет Джонсон Jay Kenneth Johnson
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks
Мэнди Мур
Мэнди Мур Mandy Moore
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс Cheryl Hines
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи Gary Busey
Джэнет Кэрролл Janet Carroll
Сэм Ллойд Sam Lloyd
Томас Кэвэна
Томас Кэвэна Tom Cavanagh
Карим Абдул-Джаббар Kareem Abdul-Jabbar
Чарльз Чун Charles Chun
Пол Адельштейн
Пол Адельштейн Paul Adelstein
Александр Чаплин Alexander Chaplin
Дэйв Фоли Dave Foley
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман Jason Bateman
Криста Миллер
Криста Миллер Christa Miller
Jordan Sullivan
Марки Пост Markie Post
Питер Джекобсон
Питер Джекобсон Peter Jacobson
Трэвис Шульдт Travis Schuldt
Nathan Lee Graham
Боб Кленденин Bob Clendenin
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams
Хуанита Дженнингс
Хуанита Дженнингс Juanita Jennings
Сара Ланкастер Sarah Lancaster
Алома Райт
Алома Райт Aloma Wright
Николь Салливан Nicole Sullivan
Жан-Поль Ману J. P. Manoux
Пол Хипп Paul Hipp
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