Во 2 сезоне 9 серии сериала «Клиника» Джей Ди оказывается прав в споре с Коксом, что делает его популярным в клинике. Терк заявляет Карле, что она слишком часто указывает людям, как им следует жить. В то же время Эллиот учится жить по средствам.