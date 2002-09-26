Во 2 сезоне 4 серии сериала «Клиника» Терк переживает, что никак не может обойти свою коллегу Бонни, а Эллиот пытается добиться от Кокса уважения. Тем временем Джей Ди заставляет Карлу открыться ему, но тут же выдает ее секреты Терку.