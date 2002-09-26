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Клиника 2 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Клиника»
Мое массовое убийство
Сезон 2 / Серия 1 26 сентября 2002
Мой соловей
Сезон 2 / Серия 2 3 октября 2002
Мой учебный пример
Сезон 2 / Серия 3 10 октября 2002
Мой длинный язык
Сезон 2 / Серия 4 17 октября 2002
Моя новая форма
Сезон 2 / Серия 5 24 октября 2002
Мой большой брат
Сезон 2 / Серия 6 31 октября 2002
Мой первый шаг
Сезон 2 / Серия 7 7 ноября 2002
Мои кружки для фруктов
Сезон 2 / Серия 8 14 ноября 2002
Мой счастливый день
Сезон 2 / Серия 9 5 декабря 2002
Мой монстр
Сезон 2 / Серия 10 12 декабря 2002
Мой приятель по сексу
Сезон 2 / Серия 11 2 января 2003
Мой новый старый друг
Сезон 2 / Серия 12 9 января 2003
Моя философия
Сезон 2 / Серия 13 16 января 2003
Мой брат, моя опора
Сезон 2 / Серия 14 23 января 2003
Его рассказ
Сезон 2 / Серия 15 30 января 2003
Моя карма
Сезон 2 / Серия 16 20 февраля 2003
Мой собственный приятель из частной практики
Сезон 2 / Серия 17 13 марта 2003
Моя С. Ж. К.
Сезон 2 / Серия 18 20 марта 2003
Мое королевство
Сезон 2 / Серия 19 27 марта 2003
Моя интерпретация
Сезон 2 / Серия 20 3 апреля 2003
Моя королева драматических моментов
Сезон 2 / Серия 21 10 апреля 2003
Моя работа мечты
Сезон 2 / Серия 22 17 апреля 2003
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Клиника» Терк переживает, что никак не может обойти свою коллегу Бонни, а Эллиот пытается добиться от Кокса уважения. Тем временем Джей Ди заставляет Карлу открыться ему, но тут же выдает ее секреты Терку.

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