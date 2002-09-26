Во 2 сезоне 6 серии сериала «Клиника» на Хэллоуин к Джею Ди приезжает старший брат Дэн. Пока Джей Ди стесняется брата, считая его неудачником, а сам Дэн флиртует с Эллиот, Терк с Коксом спорят, умрет ли их общий пациент.