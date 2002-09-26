Во 2 сезоне 20 серии сериала «Клиника», пока Терку неожиданно снится сексуальный сон с участием Эллиот, Джей Ди занимается сексом с Джейми на похоронах ее мужа. В то же время Джордан заставляет Кокса сидеть с ребенком.