Во 2 сезоне 20 серии сериала «Клиника», пока Терку неожиданно снится сексуальный сон с участием Эллиот, Джей Ди занимается сексом с Джейми на похоронах ее мужа. В то же время Джордан заставляет Кокса сидеть с ребенком.
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