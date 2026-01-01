Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2021
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Contemporary Costumes
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучшее шоу
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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