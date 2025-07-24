7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь своюСемья — это не всегда уютные завтраки и добрые беседы. Бывает, что это крик из душа, забытые дни рождения и непроизнесенные «прости». А еще это круг, в котором можно быть собой: уставшим, неправильным, громким и странным. В этих семи сериалах герои неидеальны, зато они очень живые и узнаваемые. Если вы искали истории, где можно и посмеяться, и всплакнуть, и сказать: «Ну вот, прямо как дома» — сохраняйте эту подборку.
Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик»Ситком «Шиттс Крис» с момента своего выхода в 2015 году успел из рядового сериала стать настоящей телевизионной сенсацией, завоевав дюжину престижных наград и многомиллионную армию поклонников далеко за пределами родной Канады. Рассказываем про 5 отличных сериалов в духе «Шиттс Крик», которые стоит увидеть поклонникам шоу.