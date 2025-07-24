Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Новости

Новости о сериале «Шиттс Крик»

Новости о сериале «Шиттс Крик» Вся информация о сериале
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою
7 сериалов про неидеальные семьи, в которых ты узнаешь свою Семья — это не всегда уютные завтраки и добрые беседы. Бывает, что это крик из душа, забытые дни рождения и непроизнесенные «прости». А еще это круг, в котором можно быть собой: уставшим, неправильным, громким и странным. В этих семи сериалах герои неидеальны, зато они очень живые и узнаваемые. Если вы искали истории, где можно и посмеяться, и всплакнуть, и сказать: «Ну вот, прямо как дома» — сохраняйте эту подборку.
Написать
24 июля 2025 11:23
Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик»
Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик» Ситком «Шиттс Крис» с момента своего выхода в 2015 году успел из рядового сериала стать настоящей телевизионной сенсацией, завоевав дюжину престижных наград и многомиллионную армию поклонников далеко за пределами родной Канады. Рассказываем про 5 отличных сериалов в духе «Шиттс Крик», которые стоит увидеть поклонникам шоу.
Написать
12 октября 2023 12:00
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой. 
Написать
31 марта 2023 15:00
5 комедийных сериалов, которые помогут отвлечься от насущных проблем
5 комедийных сериалов, которые помогут отвлечься от насущных проблем Специально для тех, кто ищет возможность хоть немного поднять себе настроение, портал Киноафиша собрал пять комедийных сериалов, которые согреют вас даже в самые трудные времена.
Написать
3 марта 2022 16:47
Создатель сериала «Шиттс Крик» снимет для Netflix ромком в рамках нового эксклюзивного контракта
Создатель сериала «Шиттс Крик» снимет для Netflix ромком в рамках нового эксклюзивного контракта Дэн Леви выступит сценаристом, режиссером и продюсером нового фильма.
Написать
20 сентября 2021 17:06
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.  
Написать
26 мая 2021 12:00
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше