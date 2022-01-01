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Постер к сериалу Шиттс Крик
Киноафиша Сериалы Шиттс Крик Сезоны
Шиттс Крик (2015 - 2020), список сезонов Schitt's Creek 16+
Год выпуска 2015
Страна Канада
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBC
Список сезонов сериала «Шиттс Крик»
Шиттс Крик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 13 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 14 эпизодов
 
Шиттс Крик - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 14 эпизодов
 
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