В 4 сезоне 30 серии сериала «Реальные пацаны» Ник старается пристроить сына в ясли, но на это же место претендует Маша со своим ребенком. Как тут не поругаться? В это же время Настя применяет все свои навыки и умения, чтобы вернуть себе Базанова.