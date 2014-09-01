В 4 сезоне 1 серии сериала «Реальные пацаны» все персонажи прошлых сезонов вновь оказываются в родном городе. Николай хочет найти себе новую девушку. Параллельно его друзья открывают еще один бизнес, а мать узнает, что снова ждет малыша.