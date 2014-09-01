В 4 сезоне 9 серии сериала «Реальные пацаны» Ник поехал в деревню вместе со своей бабушкой и случайно «напоролся» на отцовские проблемы. Ознобихину удается задержать группу людей, продающих спиртное детям. В операции ему помогает Владислав.