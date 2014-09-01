В 4 сезоне 33 серии сериала «Реальные пацаны» Ник остается без важного документа, позволяющего ему водить автомобиль. В итоге его работой занимается Валерия. Сам Николай ищет способ вернуть себе права, но оказалось, что это не так-то просто...