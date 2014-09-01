В 4 сезоне 28 серии сериала «Реальные пацаны» Ник пытается сбыть дорогой автомобиль бывшего тестя. На последнем этапе выгодная сделка неожиданно срывается. Однако Коля все равно не остается в накладе. Параллельно Валя пытается войти в образ матери.