В 4 сезоне 28 серии сериала «Реальные пацаны» Ник пытается сбыть дорогой автомобиль бывшего тестя. На последнем этапе выгодная сделка неожиданно срывается. Однако Коля все равно не остается в накладе. Параллельно Валя пытается войти в образ матери.
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