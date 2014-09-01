В 4 сезоне 11 серии сериала «Реальные пацаны» Ник решает дать серьезный отпор Лере, которая хочет увезти его сына из города. Но для «разборок» ему нужен хороший юрист, а денег на специалиста у него нет. И даже друзья помочь в этом вопросе не могут.