В 4 сезоне 21 серии сериала «Реальные пацаны» Ник отправляется вместе с Антоном за мотоциклом, по пути пацаны влипают в историю. Тем временем у матери Коли и Наташи одновременно начинаются роды. Спасать рожающих женщин приходится Валерии.