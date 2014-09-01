В 4 сезоне 5 серии сериала «Реальные пацаны» друзья продолжают помогать участковому, отбывая таким образом наказание за проступок. На этот раз им пришлось ремонтировать детскую площадку. Николай серьезно занялся воспитанием сына.
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