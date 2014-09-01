В 4 сезоне 24 серии сериала «Реальные пацаны» врачи выясняют, что отцом ребенка Натальи на самом деле является Антон. Герой дня при этом исчезает в неизвестном направлении. Владислав забирает документы Лены, но объявляет ее официально мертвой...
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