В 4 сезоне 24 серии сериала «Реальные пацаны» врачи выясняют, что отцом ребенка Натальи на самом деле является Антон. Герой дня при этом исчезает в неизвестном направлении. Владислав забирает документы Лены, но объявляет ее официально мертвой...