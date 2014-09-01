В 4 сезоне 8 серии сериала «Реальные пацаны» Валерия отказала Коле. Опять… Теперь пермяк готов жениться на ком угодно. Даже на Наташе. В гости к Марине пришла женщина, которая привезла суперпрялку. Слепой Вован отправился на важное мероприятие.