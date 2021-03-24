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Постер к сериалу Кто убил Сару?
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Кто убил Сару?
Кто убил Сару? (2021 - 2022) ¿Quién mató a Sara? 18+
Год выпуска 2021
Страна Мексика
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

«Кто убил Сару?» — новый мексиканский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Разработкой шоу занималась стриминговая платформа Netflix. В центре сюжета – история мужчины по имени Алекс, которого в далеком прошлом несправедливо осудили и заключили в тюрьму за жестокое убийство его сестры Сары. Спустя восемнадцать лет главный герой выходит на свободу и готовит собственный план мести. Он хочет найти того, кто действительно причастен к гибели девушки. Довольно быстро Алекс обнаруживает некоторые зацепки в деле, которые и выводят его на след реального убийцы. Но сможет ли главный герой самостоятельно добиться справедливости? Ведь его противник далеко не так прост, как могло показаться на первый взгляд.

Кто убил Сару? - трейлер третьего сезона
Кто убил Сару?
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Маноло Кардона
Маноло Кардона
Хинес Гарсия Мильян
Хинес Гарсия Мильян
Клаудия Рамирес
Клаудия Рамирес
Химена Ламадрид
Химена Ламадрид
Хуан Карлос Ремолина
Хуан Карлос Ремолина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кто убил Сару? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кто убил Сару? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Кто убил Сару? - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
«Кто убил Сару?»: отзывы и все, что нужно знать до премьеры третьего сезона
«Кто убил Сару?»: отзывы и все, что нужно знать до премьеры третьего сезона
Кадры из сериала
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