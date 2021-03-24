«Кто убил Сару?» — новый мексиканский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Разработкой шоу занималась стриминговая платформа Netflix. В центре сюжета – история мужчины по имени Алекс, которого в далеком прошлом несправедливо осудили и заключили в тюрьму за жестокое убийство его сестры Сары. Спустя восемнадцать лет главный герой выходит на свободу и готовит собственный план мести. Он хочет найти того, кто действительно причастен к гибели девушки. Довольно быстро Алекс обнаруживает некоторые зацепки в деле, которые и выводят его на след реального убийцы. Но сможет ли главный герой самостоятельно добиться справедливости? Ведь его противник далеко не так прост, как могло показаться на первый взгляд.