В 1 сезоне сериала «Кто убил Сару?» действие разворачивается вокруг мексиканца по имени Алекс. В далеком прошлом он стал жертвой вероломного обмана. Главного героя несправедливо осудили и отправили в тюрьму за убийство родной сестры по имени Сара. Спустя восемнадцать лет Алекс выходит на свободу: он жаждет начать новую счастливую жизнь, однако для начала ему необходимо реализовать свой план мести. Главный герой намерен найти настоящего убийцу своей сестры и восстановить справедливость собственными руками. По ходу развития сюжета Алекс находит некоторые зацепки в деле о смерти Сары. Эти улики помогают ему выйти на след преступника. Довольно быстро становится понятно, что этот убийца практически неуловим. И, кажется, он все это время ждал возвращения Алекса...