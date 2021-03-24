Меню
Кто убил Сару? 2021 - 2022 1 сезон

¿Quién mató a Sara? 18+
Премьера сезона 24 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто убил Сару?»

В 1 сезоне сериала «Кто убил Сару?» действие разворачивается вокруг мексиканца по имени Алекс. В далеком прошлом он стал жертвой вероломного обмана. Главного героя несправедливо осудили и отправили в тюрьму за убийство родной сестры по имени Сара. Спустя восемнадцать лет Алекс выходит на свободу: он жаждет начать новую счастливую жизнь, однако для начала ему необходимо реализовать свой план мести. Главный герой намерен найти настоящего убийцу своей сестры и восстановить справедливость собственными руками. По ходу развития сюжета Алекс находит некоторые зацепки в деле о смерти Сары. Эти улики помогают ему выйти на след преступника. Довольно быстро становится понятно, что этот убийца практически неуловим. И, кажется, он все это время ждал возвращения Алекса...

6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кто убил Сару?» График выхода всех сериалов
Это не было ошибкой No fue un error
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2021
Плохие люди Gente mala
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2021
С любовью, Сара Cariños, Sara
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2021
Чудовище в семье El monstruo de la familia
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2021
Ручаюсь за твою жизнь Seguro de vida
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2021
Охота Cacería
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2021
Страх и вина El miedo y la culpa
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2021
Здесь сбываются мечты Donde los sueños se hacen realidad
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2021
Смотреть, как полыхает мир Ver el mundo arder
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2021
Две могилы Dos tumbas
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2021
