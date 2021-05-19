Во 2 сезоне сериала «Кто убил Сару?» события развиваются вокруг мексиканца по имени Алекс, который когда-то был осужден за убийство собственной сестры Сары. Оказавшись на свободе, главный герой решает раскрыть имя истинного убийцы и отправить его в тюрьму. В новых эпизодах Алекс оказывается в затруднительном положении, когда кто-то находит труп неизвестного во дворе его дома. В надежде пролить свет на какие-то события прошлого главный герой отправляется к психиатру сестры. Лоренцо становится адвокатом Алекса, а Элиза оказывается перед весьма непростым выбором.