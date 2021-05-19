Меню
Кто убил Сару? 2021 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кто убил Сару?
¿Quién mató a Sara? 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кто убил Сару?»

Во 2 сезоне сериала «Кто убил Сару?» события развиваются вокруг мексиканца по имени Алекс, который когда-то был осужден за убийство собственной сестры Сары. Оказавшись на свободе, главный герой решает раскрыть имя истинного убийцы и отправить его в тюрьму. В новых эпизодах Алекс оказывается в затруднительном положении, когда кто-то находит труп неизвестного во дворе его дома. В надежде пролить свет на какие-то события прошлого главный герой отправляется к психиатру сестры. Лоренцо становится адвокатом Алекса, а Элиза оказывается перед весьма непростым выбором.

Список серий 2-го сезона сериала «Кто убил Сару?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Две жизни Сары Las dos caras de Sara
Сезон 2 Серия 1
19 мая 2021
Их руки в крови Sangre en las manos
Сезон 2 Серия 2
19 мая 2021
Крах Derrumbe
Сезон 2 Серия 3
19 мая 2021
Все зависит от тебя Todo queda en tus manos
Сезон 2 Серия 4
19 мая 2021
Мертвые говорят Los muertos hablan
Сезон 2 Серия 5
19 мая 2021
Это личное Esto es personal
Сезон 2 Серия 6
19 мая 2021
Мы никогда не были друзьями Nunca fuimos amigos
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2021
Я убил Сару Yo maté a Sara
Сезон 2 Серия 8
19 мая 2021
