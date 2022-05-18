Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кто убил Сару? 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Кто убил Сару?
Киноафиша Сериалы Кто убил Сару? Сезоны Сезон 3

¿Quién mató a Sara? 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кто убил Сару?»

В 3 сезоне сериала «Кто убил Сару?» отважный Алекс Гусман продолжает охотиться за человеком, ответственным за гибель его сестры. После этого жестокого убийства он оказался за решеткой практически на двадцать лет. Напомним, в предыдущем сезоне Алекс с головой погрузился в темное прошлое погибшей и раскрыл тайны, которые вывели его расследование за пределы сферы влияния семейства Ласкано. Новый сезон является заключительным. Недоброжелатели становятся союзниками, а Алекс наконец получает ответ на вопрос, который мучил его на протяжении стольких лет: что на самом деле случилось с Сарой?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Кто убил Сару?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Предположительно мертва Presunción de muerte
Сезон 3 Серия 1
18 мая 2022
Комплекс Медузы Complejo de Medusa
Сезон 3 Серия 2
18 мая 2022
Живая или мертвая Viva o muerta
Сезон 3 Серия 3
18 мая 2022
Добро пожаловать в Центр Медузы Bienvenidos al Centro Medusa
Сезон 3 Серия 4
18 мая 2022
Подопытные крысы Ratones de laboratorio
Сезон 3 Серия 5
18 мая 2022
Что случилось с Сарой Qué pasó con Sara
Сезон 3 Серия 6
18 мая 2022
Что ты наделала, Сара? ¿Qué hiciste, Sara?
Сезон 3 Серия 7
18 мая 2022
График выхода всех сериалов
Пока толкинисты проклинают «Кольца власти», пересматриваю сериал в третий раз: и вот причины, по которым он круче «Властелина колец»
Ксавье пропал из 2 сезона «Уэнсдэй» не просто так: громкий скандал замять не вышло
«Цель на три часа» — за эту фразу Артемий Лебедев уничтожил фильм, который критики считали лучшим из военных
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше