В 3 сезоне сериала «Кто убил Сару?» отважный Алекс Гусман продолжает охотиться за человеком, ответственным за гибель его сестры. После этого жестокого убийства он оказался за решеткой практически на двадцать лет. Напомним, в предыдущем сезоне Алекс с головой погрузился в темное прошлое погибшей и раскрыл тайны, которые вывели его расследование за пределы сферы влияния семейства Ласкано. Новый сезон является заключительным. Недоброжелатели становятся союзниками, а Алекс наконец получает ответ на вопрос, который мучил его на протяжении стольких лет: что на самом деле случилось с Сарой?