Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Проект «Анна Николаевна»
Новости
Новости о сериале «Проект «Анна Николаевна»»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Проект «Анна Николаевна»»
Вся информация о сериале
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты
Многие сериалы выйдут в следующем году.
Написать
16 сентября 2023 09:04
Вечно худею, борюсь с альтер эго или убегаю от любви: Тест «На какой российский фильм или сериал похожа твоя жизнь»
Всем нам иногда хочется, чтобы мир вокруг походил на кино. Тест Киноафиши даст возможность немного пофантазировать и выяснить, сценарий какого фильма или сериала словно списали с твоей жизни.
Написать
1 декабря 2021 11:56
4 российских сериала с нетипичной идеей
Если вы все еще считаете, что лучшие шоу снимают на Западе, то наш список подготовлен специально для вас! Рассказываем о российских сериалах последних лет, задумка и качество которых оказались на высоте.
Написать
1 декабря 2021 11:50
Создатели «Проекта „Анна Николаевна“« показали первый трейлер 2-го сезона
В продолжении знакомые герои отправятся в Москву.
Написать
13 июля 2021 15:13
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667