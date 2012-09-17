В 1 сезоне 3 серии сериала «Половинки» Наташа считает, что у ее подруги Маришки было слишком много парней. Молодые люди делят семейный бюджет, собирают вещи в отпуск и пишут письмо маме девушки. А Никита со своим другом обсуждают фейсконтроль.