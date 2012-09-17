В 1 сезоне 12 серии сериала «Половинки» Маришка рассказывает Наташе, что она всю ночь занималась сексом. Молодые люди пытаются найти компромисс при выборе машины и останавливают свой выбор на Жигулях. Пацаны обсуждают тупое шоу «Каникулы в Сексике».