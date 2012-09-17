В 1 сезоне 9 серии сериала «Половинки» Маришка знакомится с парнем-мечтой в клубе и отказывается верить, что он просто хороший человек, а не какой-нибудь больной придурок. Катрин и Таймыр с проекта «Каникулы в Сексике» спорят о высшем образовании.