В 1 сезоне 9 серии сериала «Половинки» Маришка знакомится с парнем-мечтой в клубе и отказывается верить, что он просто хороший человек, а не какой-нибудь больной придурок. Катрин и Таймыр с проекта «Каникулы в Сексике» спорят о высшем образовании.
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