В 1 сезоне 11 серии сериала «Половинки» подружки обсуждают тупую мужскую логику. Никита с приятелем жалуются на тягость семейной жизни. Наташа собирается поменять профессию. Никита устал от милостей и сюсюканья в свой адрес.
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