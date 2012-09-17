В 1 сезоне 2 серии сериала «Половинки» Никита со своим другом рассуждают о том, что девушки забрали себе все. Молодая пара учится целоваться на помидорах и обдумывает покупку собаки. Наташа хочет увеличить губы и грудь, парень ее отговаривает.