В 1 сезоне 2 серии сериала «Половинки» Никита со своим другом рассуждают о том, что девушки забрали себе все. Молодая пара учится целоваться на помидорах и обдумывает покупку собаки. Наташа хочет увеличить губы и грудь, парень ее отговаривает.
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