В 1 сезоне 17 серии сериала «Половинки» Наташа пытается найти бывшую соседку в социальных сетях, чтобы проверить, осталась ли она такой же страшненькой. Никита не верит рекламе. Девушка сидит на подоконнике, размышляет о любви и пьет горький кофе.
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