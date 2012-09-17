В 1 сезоне 17 серии сериала «Половинки» Наташа пытается найти бывшую соседку в социальных сетях, чтобы проверить, осталась ли она такой же страшненькой. Никита не верит рекламе. Девушка сидит на подоконнике, размышляет о любви и пьет горький кофе.