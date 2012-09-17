В 1 сезоне 5 серии сериала «Половинки» Наташа и Никита шуточно расстаются друг с другом. Маришка отказывается признавать, что она злопамятная. Парень рассказывает о непростом детстве и о своем единственном питомце — капусте Анатолии.
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