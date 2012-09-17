В 1 сезоне 7 серии сериала «Половинки» общая подруга Наташи и Маришки вышла замуж; девушки приходят к выводу, что нормальные мужики боятся независимых и сильных женщин. Ника с проекта «Каникулы в Сексике» заводит лучшую подружку.
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