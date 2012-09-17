В 1 сезоне 4 серии сериала «Половинки» Маришку и Наташу останавливает гаишник. Никита пытается доказать девушке, что он наполовину итальянец. Друг молодого человека рассказывает о своем списке «кисок» и вспоминает, что он не выключил комп дома…