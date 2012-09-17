В 1 сезоне 18 серии сериала «Половинки» влюбленные играют в слова и нежатся в постели. Девушки в ресторане обсуждают серьезную тему: как определить, кто из подружек страшненькая. Наташа просит Никиту завести черепашку.
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