Цитаты из сериала Меня зовут Эрл

[повторяемая фраза]
Дэрнелл Тёрнер Привет, Эрл!
Эрл Привет, Крабмен!
[добавление в начале титров]
Earl Ты знаешь, есть такие люди, которые только и делают, что творят плохие поступки, а потом удивляются, почему у них такая паршивая жизнь? Так вот… это был я. Каждый раз, когда со мной происходило что-то хорошее, что-то плохое всегда ждалось за углом. Карма. Именно тогда я понял, что мне нужно измениться. Я составил список всего плохого, что когда-либо делал, и, один за другим, собираюсь загладить все свои ошибки. Я просто стараюсь быть лучше. Меня зовут Эрл.
Randy Мне следовало бы участвовать в шоу, где нужно запоминать названия вещей. Как его зовут ещё раз?
[повторяемая фраза]
Joy О, черт!
Joy [к Дарнеллу] Ладно, хорошо. Значит, будем ждать, пока это место закроется, и ты можешь заняться со мной на пинбольной машине, как в том порно с Джоди Фостер.
Joy Его сестра выходит замуж? Да? Потому что если она не пригласит меня быть свидетельницей, клянусь богом, я пройду в этот Клуб Чабби и оберну её шею вокруг того столба!
[Рэнди открывает дверь]
Эрл Рэнди?
Рэнди Нет.
[Снова закрывает дверь]
