[добавление в начале титров]

Ты знаешь, есть такие люди, которые только и делают, что творят плохие поступки, а потом удивляются, почему у них такая паршивая жизнь? Так вот… это был я. Каждый раз, когда со мной происходило что-то хорошее, что-то плохое всегда ждалось за углом. Карма. Именно тогда я понял, что мне нужно измениться. Я составил список всего плохого, что когда-либо делал, и, один за другим, собираюсь загладить все свои ошибки. Я просто стараюсь быть лучше. Меня зовут Эрл.