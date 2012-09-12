В 3 сезоне 14 серии сериала «Великолепный век» герой узнает, где искать запропастившегося деверя, изучив записки. Во время пребывания в Бурсе тот стремится успокоить Мустафу, который терзается после произошедшего. Визирь проходит допрос.
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