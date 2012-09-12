В 3 сезоне 13 серии сериала «Великолепный век» главная героиня и визирь заключают важное соглашение. Тем временем полководец получает весть о рождении первого внука, а затем отправляется в длительный военный поход на Тунис. Новость о сыне его злит.
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