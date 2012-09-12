В 3 сезоне 15 серии сериала «Великолепный век» Рустем хочет помочь избавиться от наложницы Фирузе, но неожиданно получает повышение. Посол из Франции договаривается с Сулейманом о шатком мире, но вынужден принять османские требования...
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