В 3 сезоне 24 серии сериала «Великолепный век» Хатидже пребывает в шоке — сестра Шах Султан обманывала их с Ибрагимом все это время. Сама Шах уверена, что ее подставила Хюррем. Тем временем во дворец приезжает Нигяр и начинает искать виноватых.
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