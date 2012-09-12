В 3 сезоне 24 серии сериала «Великолепный век» Хатидже пребывает в шоке — сестра Шах Султан обманывала их с Ибрагимом все это время. Сама Шах уверена, что ее подставила Хюррем. Тем временем во дворец приезжает Нигяр и начинает искать виноватых.