В 3 сезоне 32 серии сериала «Великолепный век» Сулейман отдает приказ насчет Хюррем, а Хатидже хочет разыскать могилу Ибрагима. За Нигяр организована слежка. Мустафа не понимает, куда ему двигаться дальше, и продолжает управлять флотом.
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