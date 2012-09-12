В 3 сезоне 2 серии сериала «Великолепный век» Хатидже портит отношения с Хюррем, она готова донести на нее брату. Тем временем во дворец привозят женщин, вместе с ними к Сулейману попадает Фирузе. Мустафа знакомится с необыкновенной девушкой.
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