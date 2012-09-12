В 3 сезоне 17 серии сериала «Великолепный век» герой расспрашивает служанку, которая может сгубить Хюррем. Визирь наседает на любимую супругу правителя, у него в руках много козырей. Параллельно сестра дает брату совет по поводу ребенка.
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