В 3 сезоне 26 серии сериала «Великолепный век» Шах Кубан делает предложение Хюррем. Бали-бей восходит по карьерной лестнице после спасения правителя. Эта новость не очень радует героиню. Мустафа набирает большую армию на Стамбул.
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