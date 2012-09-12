В 3 сезоне 28 серии сериала «Великолепный век» Сулейман прибывает во дворец после долгого военного похода. Хюррем встречает его теплыми объятиями и объяснениями. После Султан не очень рад обществу Шах. Хатидже злится на Хюррем.
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