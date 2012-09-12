В 3 сезоне 22 серии сериала «Великолепный век» героиня ругается на свое потомство, услышав об истории с беременностью. В это же время в Стамбул приезжают родные Шах Султан. Неожиданный приказ османского полководца ошарашивает всех...
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