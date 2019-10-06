В 4 сезоне 3 серии сериала «Мистер Робот» взлом «Деус» в самом разгаре. Раскрывается трагическое прошлое Белой Розы. Чжэн вспоминает о самоубийстве любви всей своей жизни, а затем решает сделать Тайрелла гендиректором Корпорации Зла.
Related video
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Авторизация по e-mail