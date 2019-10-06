В 4 сезоне 11 серии сериала «Мистер Робот» война продолжается. Избавившись от агентов ФБР, Белая Роза и ее наемники нацеливаются на атомную станцию. Предотвратить глобальную катастрофу способен лишь Эллиот. Успеет ли хакер решить последнюю загадку?
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