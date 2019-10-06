В 4 сезоне 4 серии сериала «Мистер Робот» повышение дает Тайреллу возможность помочь Эллиоту в борьбе с Белой Розой. Но оплошность сотрудника ставит их операцию под угрозу. Доминика и Дарлин между тем продолжают решать личные проблемы.
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